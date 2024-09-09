Kurtuluşun zafer tacı

İzmir, 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Valiliği koordinesinde düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında, bugün kent genelinde çeşitli kutlama programları düzenlenecek. Kutlamalar; sabah saatlerinde, protokolün ve vatandaşların, Basmane Polis Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı istikametine Atatürk posteri taşıyarak gerçekleştireceği "102. Yıl Zafer Yürüyüşü" ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile devam edecek kutlamalar kapsamında, Konak Atatürk Meydanı'nda yer alan hükümet konağı önünde temsili bayrak teslim töreni düzenlenecek. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama töreninde bir araya gelerek, burada düzenlenecek gösterileri takip edecek.Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu" konulu panelle katkı sunacağı etkinliklerde, 1. Kordon'da süvari birliklerinin gerçekleştireceği atlı yürüyüşüne de yer verilecek. Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı ise Konak Atatürk Meydanı'nda vereceği konserle kutlamalardaki yerini alacak. Kutlamalar; Cumhuriyet Meydanı ile Kültür Park Lozan Kapısı arasında dev Türk Bayrağı taşınarak gerçekleştirilecek fener alayı sonrası, Kültür Park Çim Alan'daki Haluk Levent konseri ile tamamlanacak.İZMİR Valisi Süleyman Elban, tüm İzmirlileri bu anlamlı günün coşkusunu paylaşmaya davet etti. Vali Elban, "9 Eylül, hem yurdumuzun hem İzmir'in bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür. 102 yıl önce Anadolu'daki düşman işgaline son veren ecdadımızın bizlere yaşattığı bu büyük gurur vesilesiyle, tüm hemşehrilerimizi kutlama etkinliklerimize katılmaya ve kentimizi Türk bayraklarıyla donatmaya davet ediyorum" dedi. Kutlama etkinliklerine ilişkin detaylı programa, İzmir Valiliği'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.