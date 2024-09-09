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Giriş Tarihi: 9.9.2024

O günün cesareti, bugün bizlere ışık tutuyor

O günün cesareti, bugün bizlere ışık tutuyor
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Saygılı, ''9 Eylül, milletimizin kararlılığıyla, imanıyla yazdığı bir destanın zirve noktasıdır. Bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, kahraman ordumuzun şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklarda kazandığı zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkının, hürriyet sevdasının tescilidir. O günün kararlılığı ve cesareti, bugün de bizlere ışık tutmakta" ifadelerini kullandı.
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O günün cesareti, bugün bizlere ışık tutuyor
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