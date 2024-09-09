Öğrenciler için ders zili çaldı

İstanbul'da 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törenle başladı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu bölgesinde okuyan öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Tören sonrası Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.
Haftanın ilk iş günü, okulların da başlaması ile birlikte sabah saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul'da İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı. Haliç D-100 Karayolunda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu göze çarptı.
Eğitim öğretimin başlaması nedeniyle okullarda da sabah saatlerinde öğrenciler yeni sınıflarını ve okullarını tanıma fırsatı elde ettiler.