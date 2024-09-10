20 milyon öğrenci için ders zili çaldı: İlk güne özel ders

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024- 2025 eğitim öğretim yılı dün başladı. 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 3 ay süren yaz tatilinin ardından okula başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi, 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte başlatıldı. Türkiye genelindeki tüm okullarda "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersi işlendi.Okul öncesi eğitime başlayan ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül'de uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu haftada okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu yıl eğitim öğretim süreçlerinde bir dizi yenilikler hayata geçirilecek. Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat ana sınıfı ile 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda ilk kez uygulanacak. Ders içerikleri yüzde 35 sadeleştirildi.Yeni eğitim öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de mesleki ve teknik eğitim olacak. "Herkesin bir mesleği olmalı!" şeklinde ana felsefesi belirlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulama hayata geçirilecek. Ortaokulların 7 ve 8. sınıflarında zanaat atölyeleri oluşturulmasının ardından bu yıldan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyelerinde meslek ortaokulları açılacak. Öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla 9 ilde belirlenen 9 spor lisesi bünyesinde ülkenin ilk "spor ortaokulları" yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrenci kabul edecek.