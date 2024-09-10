Aşk skandalının ardından liyakat tartışması başladı

Çanakkale Belediyesi'nde yasak aşk skandalının ortaya çıkmasının ardından, bu kez de belediye de atama krizi patlak verdi. İddiaya göre Gamze Taşcıer'den aldığı talimatla yasak aşk skandalına adı karışan danışmanı Ali Mert Taşcıer ve asistanı S.S.'nin görevini son veren Belediye Başkanı Muharrem Erkek, çareyi personel değişikliğinde buldu.

Şoförünü Özel kaleme getirdi

Erkek, uzun yıllar Çanakkale Belediyesi'nde özel kalem müdürü olarak görev yapan Sevil Albay'ı görevden alarak yerine şoförü Soner Civelek'i atadı. Sevil Albay'ı ise Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde görevlendirdi.

Çaycısı ve asistanı şirket yönetiminde

Erkek'in belediye iştiraki olan Çanakkale Hizmet Grupları İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kuruluna yaptığı atamalarda şehirde ve parti içinde liyakat tartışmalarını gündeme getirdi. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, çaycısı Mehmet Güven'i ve seçim kampanyası döneminde yanından hiç ayırmadığı Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli asistanı Ömer Kaplan'ı şirket yönetim kurulu üyeliğine aldı. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sürücü'nün yerine ise R. Nihan Türkoğlu atandı. CHP İl Başkanı Levent Gürbüz'ün baldızı Hülya Aydın'ı da yönetim kuruluna getirdi.

İYİ Parti'den tepki

Belediye içerisinde yaşanan personel değişikliğine ilk tepki İYİ Parti'den geldi. Belediye meclis toplantısında şeffaflık ve hesap verilebilirlik vurgusu yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Emirhan Şahbaz, "Çanakkale halkı, kendi kaynaklarının nasıl ve kimler tarafından yönetildiğini bilme hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin geçmişleri ve nitelikleri hakkındaki bilgi eksikliği kamuoyunu yanıltmakta ve bu şehirdeki yönetim anlayışını sorgulatmaktadır. Bu durum sadece bir bilgi açığı değil, aynı zamanda sosyal bir adalet meselesidir. Halkımızın güvenini kazanmak ve kamu yönetiminde şeffaflığı sağlamak için bu bilgilerin acilen paylaşılması gerekmektedir" dedi.

Kendisini ekonomi ile savundu

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Erkek, atamaları ekonomi ile savundu. Başkan Erkek, "Onların kişilik hakları var, onurları, aileleri var, liyakatleri var. Hepsi emekçi insanlar, çok uzun yıllardır bu belediyede çalışan insanlar. Bir tanesi size çay servisi yapan Mehmet Bey. Ona bir destek olalım istedik hayatında, ekonomik zorluklarda. Liyakatli insanların yanına bazen bazı emekçilerimizi de koyuyoruz" diye konuştu.