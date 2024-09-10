Haberler Gündem Haberleri CHP 101’inci yılını kutladı
Giriş Tarihi: 10.9.2024

CHP 101’inci yılını kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'deki törene Genel Başkan Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parti yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan ilerleyerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşundan sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne giden Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP 101’inci yılını kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA