Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan yeni eğitim yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 EğitimÖğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, "2024-2025 EğitimÖğretim Yılı'nın eğitim camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor; gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize derslerinde, kıymetli öğretmenlerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise "Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum." ifadelerini kullandı.