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Giriş Tarihi: 10.9.2024 10:00

İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. DEAŞ Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik olarak 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana olmak üzere 13 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
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