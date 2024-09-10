Milli Eğitim Bakanı Tekin: Kayıt parası alınması mümkün değil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitimöğretim yılı açılışı dolayısıyla Arjantin İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı. Okullarda kayıt ücreti alındığına dair iddialara yanıt veren Tekin, "İlkokul 1. ve 5. sınıflarda öğrenci kaydı adrese dayalı yapılıyor. Kural belli, merkezi yerleştirme var. Velilerimizin bir şey yapmasına gerek yok. Okul müdürü hangi gerekçeyle kimden kayıt ücreti isteyebilir? Asla kayıt parası alınması mümkün değil" açıklamasını yaptı. Ücretsiz yemek ve ders kitabı uygulamasının devam edeceğini söyleyen Tekin, her kademenin ilk sınıfında Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin uygulanmaya başladığını vurgulayarak, "Uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Kendi sistemimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Bugün de yaklaşık 1 yıl olacak, İsrail'de Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik zulüm var. Farkındalık oluşturmak için okullarımızda Çanakkale, Gazze, Vatan ve Bağımsızlık temalı ilk ders etkinliği planladık" diye konuştu.