Sahte içki şebekesine dev operasyon… 30 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da "Dezenfektan" ve "Yüzey Temizleyici" adı altında kendi alkollü içkilerini imal etmek isteyen kişilere sahte alkol imalatında kullanılan "Etil" alkol satışı yapan bir şebekeyi tespit etti. Şebeke üyelerinin söz konusu "Etil" alkolleri ve yine "Dezenfektan" ve "Yüzey Temizleyici" adı altında imal ettikleri sahte içkileri mekanlardan ve çöplerden topladıkları boş içki şişelerine doldurdukları, şişelerin üzerine sahte bandrol ve etiketler yapıştırdıkları ve aldıkları siparişler üzerine tekel bayileri ile diğer adreslere servis ederek sattıkları saptandı.

OTEL, RESTORAN VE BARLARA DA SATMIŞLAR

Ölümlere ve bazı sağlık sorunlarına yol açabilecek olan sahte içkileri de imal eden şebeke üyelerinin; sahte içki ve "Etil" alkolleri nakliye araçlarıyla İstanbul'daki tekel bayileri, alkollü içki satışı yapan bazı gece kulüpleri, restoranlar, oteller ve eğlence mekanlarına satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Peş peşe düzenlenen seri operasyonlarla 30 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 95 bin 618 litre "Etil" alkol, 720 bin 200 sahte bandrol, sahte içki imalatında kullanılan huni, hortum, şişe kapağı, bidon başta olmak üzere çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sahte içki nakliyatlarında kullanılan 6 araca da el konuldu.