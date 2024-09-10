Şehit olduğu gün bir Orhan daha doğdu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş, Uzman Çavuş Ömer Eroğlu İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından, memleketlerine gönderildi. Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) şehit olduğu gün, eşi Gizem Büyükçaylı'nın da Balıkesir'de doğum yaptığı ortaya çıktı. Büyükçaylı, erkek bebek dünyaya getirdi.Bebeğe, şehit babası Orhan'ın isminin verileceği öğrenildi. Şehitlerden Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in (27) naaşı memleketi Tokat Ali Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Zonguldak'a gönderilmek üzere Kocaeli getirilen Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nu babası, eşi ve kardeşleri karşıladı.Dört yıllık eşi Gülcan Eroğlu, "Söz verdim ağlamayacağım" diyerek şehidin tabutuna sarılıp öptü. Eroğlu, Ortacı Köyü Burunören Mahallesi Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat da memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikindi namazını müteakip düzenlenen törenle toprağa verildi. Kuzey Irak'ta görev yapan Piyade Üsteğmen Ömer Faruk Ayar, dün teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Naaşı uçakla memleketi Trabzon'a getirilen Ayar bugün toprağa verilecek. Pençe 1-2 Harekât bölgesinde, 4 Eylül kalp krizi geçiren P. Bnb. Osman Ayan kaldırıldığı hastanede dün şehit oldu.