Adalet bakanı Tunç: Ayşenur Ezgi’nin kanı yerde kalmayacak! Narin’in katillerini bulmak boynumuzun borcu

Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi'nin kapanış konferansı gerçekleştirildi.

Programa katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Filistin'de devam eden bir soykırım suçu işlendiğini belirterek, "Maalesef 40 günden fazla bir süredir Filistinli şehit ediliyor, bunun %80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Dünyanın gözü önünde çocuklar katledilirken, uluslararası kuruluşların etkisizliğini üzülerek görüyoruz. Oradaki soykırımı durdurmaya yönelik bir mekanizmanın olmadığını görüyoruz. Aktivist Filistinlilerin haklarını dünyaya duyurmak için gerçekleştirdikleri barışçıl bir gösteride maalesef İsrailli askerler tarafından başından vurularak şehit edilen, hem Türk hem de Amerikan vatandaşı Ayşenur kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Bakan Tunç, "İsrailli saldırganları bir kez daha lanetliyorum. Ayşenur'un hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşımızın orada hukuksuzca bir terör saldırısına maruz kalıp şehit edilmesine sessiz kalmadı ve iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak bir soruşturma başlattı. Ayşenur kardeşimizin hakkını ve hukukunu savunmaya ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin haklarını bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, orada akan kanın durması için gayretimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ayşenur Ezgi Eygi'nin kanı yerde kalmayacak" dedi.

Program sonrası basın mensuplarının 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin sorulan soruya yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın, katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik incelemeler devam ediyor. Teknolojinin tüm imkanları kullanılarak Narin kızımızın katillerine bir an önce ulaşılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Katledenleri yargı önüne çıkarmamız lazım, bu bizim boynumuzun borcu. Bugün 22 kişinin ifadeleri adliyede alınmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.