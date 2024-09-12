Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 12.9.2024 11:39 Son Güncelleme: 12.9.2024 11:43

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Batı Şeria’da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin Türkiye'nin soruşturma başlattığını açıkladı. Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da işgale karşı katıldığı protestoda İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin konuştu.

Bakan Tunç, Eygi'nin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, bir soruşturma başlatmış durumda." diye konuştu.

BM Yargı Dışı ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü'nün derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Bakan Tunç, "Bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulup rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç bu raporun BM İnsan Hakları Konseyi'nde ve devam eden soykırım davasında kullanılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını anlattı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı
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