Aile Bakanı Göktaş: Narin davasının takipçisi olacağız

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da katıldığı bir programda, Narin cinayetine ilişkin konuştu. Narin olayının ve sonrasında açılacak olan davanın takipçisi olacaklarını belirten Göktaş, "Bizim için, çocukların iyilik hali her zaman önce gelmektedir. Aksi bir duruma neden olanlar. İşledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki Narin'in acı haberini aldık" dedi.