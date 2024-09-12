Aile, okul ve öğretmen işbirliği projeksiyonu ‘Velivizyon’

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte Bilinçle İlerleme Zamanı (BİZ) projesini hayata geçirdi. BİZ projesi kapsamında Gaziantep'te Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, kent protokolü, öğrenci, öğretmen, veli ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla bando eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Bakan Tekin ve beraberindekiler, meydanda minik öğrenciler tarafından düzenlenen halk oyunları gösterisini de ilgiyle takip etti. Programda konuşan Bakan Tekin, "Bizim birinci amacımız, çocuklarımız okula başladıkları günü unutmasınlar istiyoruz. Etkinliğimizin ilk sebebi bu. Çocuklarımıza uyum haftasıyla beraber, aileleriyle birlikte nasıl bir eğitim alacaklarını, heyecanla, aşkla ve şevkle okula gelmeleri için bir başlangıç oluşturalım istedik" dedi.Bakan Tekin, "2. amacımız ise OECD başta olmak üzere dünyada eğitim adına istatistik tutan, rapor tutan bütün birimlerin ortak bir verisi var. Diyorlar ki tek başına öğretmenler ve okul, bir öğrencinin eğitim sisteminin başarısında maksimum yüzde 50 etkindir. Yüzde 50'nin dışında başka unsurlar da var. bunun dışındaki en önemli pay aileye ait. Öğretmenlerle istişare içerisinde velilerden beklediğimiz toplumsal rolleri, veli rollerini yaparlarsa eğitim-öğretim sistemimiz daha başarılı olur diyerek bir süreç başlattık. "Biz" adını verdiğimiz bu projenin aslında velivizyon diye tanıttığımız aile, okul, öğretmen iş birliği projeksiyonunun bir parçasıyız. Orada okula ilk başlayan çocuklarımızın velilerinden başlamak üzere bütün velilerimize sistemin içerisine dahil olabilecekleri bir mekan tanıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. AAProgramda konuşan Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, "Biz bir aileyiz. Türk dünyası büyük bir aile ve inanıyorum ki Gaziantep bu ailenin çok büyük bir parçası. Türkiye- Azerbaycan kardeşliği, dostluğu devam edecek ve Türk ailesi dünyanın en gurur duyulanı olacak" şeklinde konuştu.