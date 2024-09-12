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Giriş Tarihi: 12.9.2024 13:51

Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne soruşturma

Katil İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘İnsanlığa karşı suç işleme’ başlığı altında ‘Kasten öldürme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne soruşturma

Batı Şeria'da işgal karşıtı düzenlenen gösteriye gerçek mermiyle müdahale eden İsrail askerlerinin saldırısında, aktivist Ayşenur Ezgi Eygi başından vuruldu. Eygi'nin İsrail askerleri tarafından vahşice katledilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık Eygi'nin öldürülmesine ilişkin sorumlular hakkında 'İnsanlığa karşı suç işleme' başlığı altında 'Kasten öldürme' suçundan soruşturma açtı. Başsavcılık, Türk Ceza Kanunu 12. ve 13. maddeleri gereğince yabancı ülkede Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlar kapsamında başlattığı soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilere ilişkin araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

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Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne soruşturma
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