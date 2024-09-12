Baroya kayıtlı avukat 25 bin hapla yakalandı

Konya'da, şüphe üzerine bir aracı durduran narkotik polisi, bagajdaki koli içerisinde 25 bin sentetik hap ele geçirdi. Şüpheli Abdulkadir İnci'nin kimlik sorgusunu yapan polis, şüphelinin Konya Barosu'na kayıtlı avukat olduğunu tespit etti. İnci ve araçtaki kadın arkadaşı İlknur Çiçek gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Abdulkadir İnci, emniyette susma hakkını kullandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnci, savcılıkta ifadesini verdi. Avukat İnci, "Müvekkilimle görüşmek için İstanbul'a gittim. Orada dosya ile ilgili konuşurken konu uyuşturucuya geldi. Daha sonra görüştüğüm kişi elinde uyuşturucu özelliği olan sentetik hap olduğunu söyledi. Ben de ona elden 360 bin TL verdim. Getirdiği koliyi aracın bagajına koydu. Daha sonra Konya'ya geldik. Koliyi Konya'da kime vereceğimi bilmiyordum. Kime vereceğimizi İlknur biliyordu" dediği öğrenildi.İlknur Çiçek'in ise eğlence merkezinde alkollüyken yanına Abdulkadir İnci'nin geldiğini, müvekkili ile görüşmek için İstanbul'a gideceğini söylediğini, kendisinin de alkolün de etkisi ile araca binip İstanbul'a gittiklerini, uyuşturucudan bilgisinin olmadığını söylediği belirtildi.Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan Abdulkadir İnci, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim çıktı. Avukat İnci'nin Ekim 2021'de bir dosyası nedeniyle Konya Adliyesi bahçesinde silahlı saldırıya uğradığı ve bu saldırı sonucunda bacağından yaralandığı ortaya çıktı.