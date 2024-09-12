Başkan Erdoğan’dan Kırım mesajı: Kırım’ın Ukrayna’ya iadesi uluslararası hukukun gereği

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu'nun 4'ncü Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:Bu seneki zirve, Kırım Tatar halkının sürgününün 80'inci yıl dönümüne denk geliyor. Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır. Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir.Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın, Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türk'ü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde adımların devam edeceğine inanıyorum.Kırım Tatar Türkleri kendi ana vatanlarında hür olarak güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürmeleri hakkına sahiptirler. Kırım Tatar Milli Meclis'i Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından Haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Hasan ve Aziz Ahmetov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz.