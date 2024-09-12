Bilal Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu açıldı

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu iş birliğiyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu açıldı. Üsküdar'daki Hezarfen Ahmet Çelebi Okulu'nun içerisinde kurulan okul için imza töreni düzenlendi. 24 öğrencinin eğitim alacağı okulla eğitimin niteliğini artırmak, yeni programlar geliştirmek ve geleceğin sanatçılarını yetiştirmek hedefleniyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen tören öğrencilerin sunduğu müzik dinletisiyle başladı. Törene, YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, Palet Türk Müziği İlkokulu Kurucu Temsilcisi Yüce Gümüş, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ERDOĞAN: TÜRK MÜZİĞİ EKOSİSTEMİNE DAHİLERİ KEŞFEDİP YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

Konuşmasında yetenek gerektiren alanların erken keşfedilmesinin önemine vurgu yapan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Palet Türk Müziği İlkokulu'nu açalı beş yıl oldu. Bu sene altıncı yılımız. İki mezun verdik. Yılda 24 öğrenci alıyoruz. Geldiğimiz noktada Üsküdar'da yaptığımız anaokulu taramalarına dayalı olarak yılda bin ile 2 bin öğrenci arasından 24 çocuğumuzu okulumuza alıyoruz. Bu çocuklarımızın hepsinin yeteneği çok üst düzeyde oluyor. Haliyle ailenin gelir durumuna göre tam burslu ve kısmi burslu olmak üzere burs komisyonumuz çeşitli değerlendirmelerle karar veriyor. İlkokul öğrencilerimiz konservatuara devam etmek isterlerse Üsküdar ilçesinde devam edebilecekleri ortaokulu olan bir konservatuar yok. Bu nedenle bir zamandır İstanbul Medeniyet Üniversitemiz ile bu konuyu konuşuyorduk. Müzik Bölümü olduğu için ve bize en yakın devlet üniversitesi olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı konuya çok sıcak baktı. Hezarfen Ahmet Çelebi Okulu'nun içerisinde İstanbul Güzel Sanatlar Ortaokulu kurulmuş oldu. Hem bizim okulumuzdan mezun olan öğrenciler için ortaokulda konservatuvara başlama imkanı oluşmuş oldu. Hem de bütün Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir Çekmeköy bölgesindeki öğrenciler için de çok güzel bir imkan oldu. Palet Türk Müziği İlkokulu'yla böyle bir adım atmış olduk. Türk müziğine, Türk müziği dünyasına ve Türk müziği ekosistemine dahileri keşfedip yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu zincir halkasının böylelikle tamamlanmış olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

YENTÜR: ÇOCUKLARIMIZIN YETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN BULUŞUYORUZ

Her çocuğun kendi ilgisi doğrultusunda öğrenim alması gerektiğini ifade eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Kazanımlardan ziyade beceri temelli çocuklarımızın soyut düşüncelerini geliştirmesi, sadeleştirilmiş bir müfredatla erdemli ve yetkin bir insan modeli için yeni bir başlangıç yaptık. İstanbul'da ilk defa Üsküdar ilçemizde Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nun açılışını yaptık. Bu vesileyle Yeni Türk Eğitim Vakfı'na bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu'yla İstanbul'da açtığımız yeni okulumuzda tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştireceğiz. Hep birlikte çocuklarımızın yetkinliğini artırmak için buluşuyoruz" diye konuştu.