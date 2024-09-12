Bütün insanlığa, Efendimizin şahsiyet inşasını anlatacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıkta düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Programı'na katıldı. Burada konuşan Erbaş, "Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun (Hz. Muhammed) insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor" dedi. Programda bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olduğunu açıklayan Erbaş, "Bu tema vesilesiyle Peygamber Efendimizin güzel ahlakını, mümtaz şahsiyetini yeniden tefekkür edeceğiz. Onun, cahiliyenin girdabında kaybolan insanlardan tarihin en güzide neslini nasıl yetiştirdiğine daha yakından bakacağız" diye konuştu. Hz. Muhammed'in doğum yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, cahiliye dönemiyle şimdiki dönem arasında kötü benzerlikler olduğundan bahseden Erbaş, "İnsanlık onun alemlere rahmet olarak gönderilişinden doğacak merhameti bekliyordu. Garipler, mazlumlar, toprağa diri diri gömülen kız çocukları onu bekliyordu. Tıpkı bugünkü gibi Narinler onun insanlığa getirdiği merhameti, şefkati bekliyor. Gazze'nin Filistin'in Narinleri, Ayşeleri, Fatmaları onun şefkatini, merhametini bekliyor. 'İmdat' çığlıklarıyla yeri göğü inletiyor. Ama insanlık kör ve sağır. Vicdanlar ölü, kalpler paslı" ifadelerini kullandı.