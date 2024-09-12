E-ticaret yapan genci sahte dekontla dolandırdılar... Semanur’um dedi, feyzanur çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde ikamet eden A.A.'nın başına gelen dolandırılma hikayesi herkesin başına gelebilecek cinsten. İnternet üzerinden verdiği ilanla laptopunu satışa çıkaran A.A'yı ismine Semanur diyen bir kadın aradı. Kadın laptopu almak istediğini işleri yoğun olduğu için ürünü almaya bir taksi göndereceğini söyledi. 7 Eylül günü A.A'nın evinin önüne taksi geldi. Bu sırada sözde Semanur isimli alıcı A.A'ya 28 bin lira ödeme yaptığını gösteren bir dekont gönderdi. İşim acele para 15 dakikaya hesabınıza geçer taksici beklemesin ürünü gönderin gelsin dedi. Dekonta inanan A.A. ürünü kapısındaki taksiciye teslim etti. Taksici ürünü alıp gitti ama para bir türlü hesaba geçmedi.

ÜRÜNÜ ALMAYA BİLE KENDİ GİTMEYİP TAKSİ GÖNDERMİŞ

Durumdan şüphelenen A.A. dekontu incelediğinde sahte olduğunu anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda önce ticari taksi tespit edildi. Taksici ile yapılan görüşmede kendisini bir uygulama aracılığı ile yönlendirildiğini adresten verilen ürünü alıp getirmemi söylediler dedi.

SEMANUR DEDİ FEYZANUR ÇIKTI

Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ürünü teslim alan kişileri tespit etti. Yapılan çalışmalarda A.A'yı telefonla arayıp ismini Semanur olarak tanıtan şahsın aslında Feyzanur G. olduğu öğrenildi. Taksiciyi yönlendirip ürünü teslim alan kişinin ise onun erkek arkadaşı Bekir D. olduğu tespit edildi.

2 SEVGİLİ AYNI GÜN YAKALANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi de aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Feyzanur G'nin (23) 25 suç kaydının olduğu, 30 yaşındaki arkadaşı Bekir D'nin ise 61 suç kaydının yanı sıra hakkında 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

AYNI YÖNTEMLE 6 OLAYA DAHA KARIŞMIŞLAR

2 Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aynı şekilde 6 farklı dolandırıldık olayına daha karıştıkları tespit edildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.