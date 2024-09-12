Kredi bahanesiyle evleri üzerine yapan enişte pişman oldu

İstanbul'da ev almak için başvurduğu banka kredisinden olumsuz yanıt alan Barış K., eşinin eniştesi ile adliyelik oldu. Esenyurt ilçesinde yeni inşa edilecek bir projeden uygun fiyata ev bulan Barış K. (44), iddiaya göre kredi başvurusunda bulundu. Bankanın olumsuz yanıt vermesi üzerine Barış K., eşinin eniştesi Nurettin K.'nın (49) yardım teklifiyle sevindi ancak başına geleceklerden habersizdi. İddiaya göre Barış K., evi almaktan vazgeçeceği sırada Nurettin K., kendisi için ipotek karşılığı kredi çekebileceğini söyledi. Akrabalık ilişkisine duyduğu güvenle tapuları eniştesi Nurettin K.'nın üzerine devreden Barış K. sonraki günlerde hayatının şokunu yaşadığı olayla burun buruna geldi.Enişte Nurettin K., iddiaya göre devir işleminden sonra daireleri Barış K.'ya teslim etmedi. Üstüne bir de Barış K.'ya "Senin sonun kötü olacak, seni kimse kurtaramaz bunu bil. Her şey mahkeme değil ben de kendi adaletimi sağlayacağım" şeklinde tehditkar mesajlar attı. Yaşadığı akraba kazığıyla büyük üzüntü yaşayan Barış K. soluğu savcılıkta aldı, şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık, dosyayı tarafların uzlaşabilmesi adına Uzlaştırma Büro'ya gönderdi. Bu sayede davalık olmaktan vazgeçen ikili, uzlaşma kararı aldı. Paranın yerine aile galip geldi ve savcılık bu güzel haber sonrası dosyaya takipsizlik kararı verdi.