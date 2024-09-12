Tarsus Belediyesi’ne icra şoku, başkanlık makamındaki eşyalara el konuldu

Mersin'in Tarsus ilçesi Belediyesinde İcra Şoku yaşandı. Emekli olan işçilerin emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını ödemeyen Tarsus Belediyesi Başkanlık makamına İcra Memurları ve alacaklıların avukatlarıyla birlikte geldi.

Belediyeden emekli olanların alacaklarını aylardır alamamaları nedeniyle icraya vermeleri üzerine İcra Memurları polis nezaretinde Belediye Başkanlığı makamına gelerek haciz işlemlerine başladılar. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın itirazına rağmen İcra Memurları haciz işlemini gerçekleştirerek Başkanlık makamında bulunan tüm masa ve koltukları odadan çıkararak kamyonetlere koyup, yediemin deposuna götürdüler.

AK Parti ilçe başkanı Av. Abdurrahman Altınsucu, emekli belediye çalışanlarının haklarını ödemeyen CHP'li belediye yönetimini suçladı.

AK Parti ilçe başkanı Abdurrahman Altınsucu Belediye Başkanlık binası önünde yaptığı açıklamada, hak sahibi emekli belediye çalışanlarının toplam alacaklarının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, "Tarsus Belediyesi'nin icralık borçlarından dolayı icra memurları belediyeye geldi ve başkanlık makamındaki koltuklar ve masalar dahil haciz edildi ve muhafaza altına alındı. AK Parti İlçe Başkanlığı olarak başarısız CHP'li yönetimine yazıklar olsun" dedi.

Öte yandan Belediye Başkanı Ali Boltaçise yaptığı konuşmada, "Tarsus İcra Müdürlüğü Memurları, Avukat İsmail Gökmen eşliğinde Tarsus Belediye Başkanlığı makam odasına gelerek muhafaza işlemini uygulamak istediklerini bildirmişlerdir. Belediyemiz Hukuk Müdürlüğü tarafından 3 aylık süre gelen uzlaşma isteklerimiz icra dosyaları vekili tarafından reddedilmiş, kısmı ödemeler yapılmasına rağmen kötü niyetli olarak başkanlık makamı içerisinde bulunan eşyalar haczedilmiştir.

Tarsus Belediyesi Başkanlığının Avukat İsmail Gökmen'in vekil olduğu dosyalara toplam ana para borcu 5 milyon 476 bin 500 TL'dir. Ancak bu ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bin TL'ye çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebinden bulunmasına rağmen yine bu talep kabul edilmemiş ve icra işlemlerine başlanmıştır. Yapılan icra işleminin art niyet taşıdığı ortadadır.