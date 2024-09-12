Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubat kalıntısı çıktı

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kara Harp Okulu'nda yapılan mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıç çekerek okuduğu yeminin 28 Şubat döneminde cuntacı askerler tarafından uygulamaya sokulduğu ortaya çıktı.15 Temmuz hain darbe girişimin ardından kaldırılan "Subaylık Yemini' 28 Şubat darbesinden 6 ay sonra Hava Harp Okulu mezuniyeti töreninde "Kartallardan Laiklik Andı" şeklinde gazetelerin manşetlerine taşındığı dikkatlerden kaçmadı.Sözde andın, 1999'da Harp Akademileri ve Okullarda Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim ile Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesine dahil edildiği belirlenirken, 15 Temmuz hain darbe girişimin ardından Milli Savunma Üniversitesi, yeni bir "askerlik and" metnini yürürlüğe koymuştu.Sadece vesayet döneminin yemini değil, AK Parti, cuntacıların darbeye yasal zemin olarak gösterdiği İç Hizmet Kanununun 35'inci maddesini de 2013'te kaldırmıştı. Kanunda "Türk vatanını, istiklal ve Cumhuriyetini korumak için harb sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" şeklinde yapılan askerliğin tanımı, "Harp sanatını öğrenmek ve yapmak mükellefiyeti" olarak değiştirildi.TSK'nın vazifesi yeniden tanımlanarak, "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurtdışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır" olarak değiştirildi.