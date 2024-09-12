Üç bakan Narin’in kabrini ziyaret etti

Aileve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti. Bakanlar, Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'ndaki Narin'in mezarı başında dua etti, çiçek bıraktı. Kabir ziyaretinde, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Ziyarette, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz da yer aldı. Üç bakan kabir ziyareti sonra Valiliğe geçerek, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü. Burada gazetecilere açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları söyledi: "26 kişinin şüpheli, 241 kişinin tanık olmak üzere toplam 267 kişinin ifadesi bugüne kadar alınmıştır. Narin kızımızın amcası Salim Güran 2 Eylül'de, komşusu Nevzat Bahtiyar ise 10 Eylül'de tutuklanmıştır. 22 şüpheli halen gözaltında olup, yarın (bugün) Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceklerdir. Bu masum cana kıyanlardan mutlaka hesap sorulacak, Yaptıkları caniliklerin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ne Narin kızımızın canına kastedenler ne de geleceğimizi karartan başka kötülük odakları bu topraklarda barınamayacaktır."