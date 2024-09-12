Haberler Gündem Haberleri Uyuşturucu tacirlerine darbe... 50 ilde 316 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Giriş Tarihi: 12.9.2024 09:28

Uyuşturucu tacirlerine darbe... 50 ilde 316 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ve onların sokak satıcılarına yönelik olarak 50 ilde düzenlenen operasyonlarda, operasyonlarda 580 kilo uyuşturucu madde, 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 316 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uyuşturucu tacirlerine darbe... 50 ilde 316 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından, 790 ekip, bin 910 personel, 14 hava aracı ve 17 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Ankara, Gaziantep, Konya, Uşak, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Adana, Malatya, Amasya, Şanlıurfa, İstanbul, Samsun, Bursa, Mersin, Tekirdağ ve Çanakkale olmak üzere 50 ilde düzenlenen operasyonlarda 580 kilo uyuşturucu madde, 121 bin 970 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 316 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Uyuşturucu tacirlerine darbe... 50 ilde 316 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
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