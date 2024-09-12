Zeytin Dalı bölgesinden acı haber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde bir askerin silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur" ifadesi kullanıldı. Bu arada, MSB'den yapılan bir diğer açıklamada da örgütten kaçan 2 PKK'lının teslim olduğu belirtildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.