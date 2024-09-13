Adalet Bakanı Tunç, Denizli'de AK Parti Türkiye Buluşmalarına katıldı! "Denizli’de 3 yeni hizmet binası açıldı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda düzenlenen AK Parti Türkiye Buluşmaları toplantısında yaptığı konuşmada, Denizli'nin 2004'ten itibaren AK Parti'li belediyeyle tanışmasının ardından bir dönüşüm yaşadığını, 2029'da tekrar AK Parti belediyeciliğinin kentte devam edeceğine inandığını söyledi.

AK Parti'nin 23 yaşında olduğunu hatırlatan Tunç, "22 yıldan bu yana da iktidarda. 22 yıldan bu yana dünyada böyle serbest seçimlerle, yüzde 80'lerin üzerinde katılımın olduğu seçimlerle tek başına iktidarda kalabilen bir parti ya da bir lider yok. Dünya siyaset tarihinde tek, bizim demokrasi tarihimizde zaten tek, en uzun süre başbakanlık yapan, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ve en uzun süre Cumhurbaşkanlığı yapan bir lidere sahibiz." diye konuştu.

Tunç, AK Parti'nin "Belki iktidar oluruz" diye masa başında siyasi mühendislik neticesinde kurulmuş bir parti olmadığını belirterek, "AK Parti'yi millet kurmuştur." dedi.

AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından yaptığı atılımları anlatan Tunç, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelip çattığında 2007'de o vesayetçi anlayış devreye girdi, 'Cumhurbaşkanını Meclise seçtirmeyiz.' dediler, Anayasa böyle, değişti mi bu anayasa? Değişmedi. Eskiden bu şekilde seçiliyordu, 'Hayır, bu sefer seçtirmeyiz.' dediler. Cumhurbaşkanlığı Mecliste seçimler yapıldığında aslında geçerli bir seçim ama çıktı ama o dönemin YÖK Başkanı 'Bu seçim geçersizdir.' diyebildi yani bir YÖK Başkanı gidip TBMM'de gerçekleştirilen bir seçimle ilgili 'Geçersizdir.' diyebiliyordu. İşte o günlerden bugünlere geldik."

Tunç, Türkiye'nin 2013'te en parlak olduğu dönemde Gezi Parkı olaylarıyla ateşe verilmeye çalışıldığını, bu başarılı olmayınca 17-25 Aralık emniyet, yargı darbesiyle hükümetin düşürülmeye çalışıldığını, bunun da başarılı olamadığını söyledi.

2016'da dışarıdan destekli FETÖ teröristlerinin 15 Temmuz gecesinde tankları milletin üzerine sürdüğünü anlatan Tunç, "Cumhurbaşkanımız 'Haydi milletim meydanlara, ülkemize sahip çıkıyoruz.' dediğinde de milletimiz meydanlara koştu. Yargı mensuplarımız adliyelere koştu ve o kahraman savcılarımız hemen o teröristler hakkında, o darbeciler hakkında yakalama kararları çıkardılar, gözaltı kararları verdiler ve şimdi onların yargılamalarının birçoğu bitti ve hapiste cezalarını çekiyorlar." diye konuştu.

"O VESAYETÇİ YARGIYI ÖZLEYEN, BUGÜNKÜ YARGIYI HAZMEDEMEYEN ÇEVRELER"

Tunç, Türkiye'de yargının geçmişteki darbelerde milletin yanında durmadığını söyledi. "Yani bu bizim yargı tarihimizin üzülerek söylüyoruz kara lekeleri ama 15 Temmuz'a geldiğimizde Türk yargısının nasıl insan haklarını savunduğunu, nasıl demokrasinin yanında, nasıl milli iradenin yanında olduğunu hep beraber gördük." diyen Tunç, şöyle konuştu: "İşte bugün sürekli yargıyı yıpratmaya çalışanlar da aslında o vesayetçi yargıyı özleyen, bugünkü yargıyı hazmedemeyen çevreler. Biz, 22 yıldan bu yana vesayetçi direnişi kıra kıra bugünlere geldik, demokrasimizin standartlarını yükselttik. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, fiziki kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin 81 vilayetine, her yerine eserler götürdük."

GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana soykırım yaşandığını, bunun durması için Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Maalesef uluslararası sistem oradaki zulmü durdurmaya yetmiyor. Uluslararası hukukun maalesef oradaki soykırım suçunun önlenmesine yetmediğini görüyoruz ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Tunç, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet dileyerek, şunları kaydetti: "Onun hakkını, hukukunu koruyacağız. Her platformda savunacağız. Hemen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız, iç hukuktan kaynaklanan soruşturma yetkisini kullandı ve soruşturmayı başlattı. Elimizde görüntüler var, deliller var ve oradaki o saldırganların, o teröristlerin kendi ülkemizde de yargılanması ve uluslararası anlamda bir yakalama kararı çıkarılmasıyla ilgili hukuki mücadelemizi, soruşturmamızı başlattık. Uluslararası hukukta da Ayşenur'un hakkını koruyacağız, savunacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine ve Uluslararası Adalet Divanına Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimizin dosyasını tüm delilleriyle beraber ibraz edeceğiz ve sonuna kadar onun haklarını savunacağız. Bir kez daha ailesine, milletimize başsağlığı diliyorum. Yarın inşallah onun cenaze merasiminde olacağız, dualar edeceğiz ve ailesine başsağlığı dileyeceğiz. Temennimiz bir an önce orada akan kanın durdurulması. Türkiye olarak da Uluslararası Adalet Divanına katılma dilekçemizi verdik. Uluslararası Ceza Mahkemesinde de sivil toplum kuruluşlarımız, o teröristlerin, Netanyahu başta olmak üzere bunların yargılanmasıyla ilgili çalışmaları biz Türkiye olarak sonuna kadar takip edeceğiz."

EKONOMİYİ ETKİLEYEN OLUMSUZLUKLAR

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini anımsatan Tunç, "Şimdi hızlı bir şekilde o şehirleri yeniden inşa etmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Bakan Tunç, bu süreçte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Gazze meselesinin, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma çabalarının da yaşandığını belirterek, şöyle konuştu: "Tüm bunlar üst üste geldi ve 6 Şubat'taki depremlerle de ekonomimiz çok olumsuz etkilendi, bunu kabul etmek lazım. Biz, enflasyonu çift hanelerden 2013'te tek haneye, yüzde 5'lere kadar düşürmüştük. Tabii son 5 yıl özellikle hükümetin dışında, ülkemizin dışındaki gelişmelerle de ekonomimizi etkileyen olumsuzluklarla karşılaştık. Enflasyon tekrar yükseldi. Şimdi ekonomi yönetimimiz inşallah bunu tekrar tek haneli rakama düşürecek. Nasıl yapmışsak yine uygulamakta olduğumuz programla inşallah bunu gerçekleştirerek, halkımızın alım gücünü yeniden eski haline getirerek emeklimizi, işçimizi, memurumuzu enflasyona ezdirmeden inşallah yolumuza devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'ün de konuşma yaptığı toplantı, basına kapalı devam etti.

DENİZLİ'DE YENİ HİZMET BİNALARININ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ

Denizli'de Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ve Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları ile Denizli Adalet Sarayı ek hizmet binasının açılışı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşti. Hizmete alınan yeni binaların Denizli'de ve Uşak'ta yürütülen adalet hizmetlerinin daha kaliteli, nitelikli ve etkin şekilde sunulmasını sağlayacağını söyleyen Tunç, adaletin toplumsal barışın teminatı olduğuna işaret etti. Geçen 22 yılda hukuk devleti ilkesini güçlendiren önemli reformlara imza attıklarını, kadın ve çocuk hakları konusunda pozitif ayrımcılık getirdiklerini aktaran Tunç, çocukların her türlü istismardan korunması ve devletin onlara sahip çıkabilmesiyle ilgili önemli mevzuat değişiklikleri ve idari uygulamalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bakan Tunç, çocuk istismarı konusunda toplumda bir duyarlılığın oluşmasının şart olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Topyekun çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Tabii ki burada en başta görev ailelere düşüyor, aile bu görevini ihmal ederse ihmal edip etmediğini gözetmek de devletin ilgili kurumlarının görevi. Bu anlamda da gerek Aile Bakanlığımız gerek İçişlerimiz gerek Sağlık Bakanlığımız gerek Adalet Bakanlığımız ile Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yaptık. Tabii istemediğimiz birtakım olaylar, içimizi acıtan, yüreğimizi yakan Diyarbakır'da gördüğümüz gibi çocuklara yönelik kötü muamelenin olduğunu üzülerek görüyoruz. Burada topyekun bir mücadele içerisinde olmalıyız. Olay vuku bulduktan, o üzücü, can yakıcı olaylar meydana geldikten sonra artık iş işten için geçmiş oluyor. O nedenle çocuklarımızın üzerinde gözümüz gibi olmalıyız, onları korumalıyız."

HATALI KARARLARI EN AZA İNDİRME MÜCADELESİ

Anayasa'da demokratik olmayan, vesayetçi ruhu barındıran önemli maddeleri ayıkladıklarını kaydeden Tunç, hükümet sistemi değişikliğiyle demokrasiyi güçlendiren, halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği bir yönetim sistemine adım attıklarını dile getirdi.

Bu kazanımları koruyup, daha da geliştirerek toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini alan, yeni, sivil, demokratik, katılımcı bir anayasayla yola devam etmek istediklerini dile getiren Tunç, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'na başlarken milletimize olan borcumuzu inşallah yerine getiririz. Tarafsız ve bağımsız yargımızın adaleti tecelli edebilmesi için başta Anayasa, ihtiyaca cevap veren kanunlar ve alt mevzuatın toplumun ihtiyacına cevap vermesi gerekir."

Yargı hizmeti verilen binaların teknolojinin tüm imkanlarına sahip olması ve kalitesinin yükseltilmesine çalıştıklarını aktaran Tunç, 400'e yakın yeni adliye binasını hizmete aldıklarını dile getirdi.

Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birileri, 'saraylarla mı övünüyorsunuz' diyebiliyor. 'Adliye binasıyla mı övünüyorsunuz içinde adalet mi var diyenler' olabiliyor. İçinde adalet önemli, bunu biz söylüyoruz, adaletin tecellisi ve güvenilir bir adalet sisteminin tesisine 22 yıldan bu yana önem veriyoruz. Çok sayıda reformu bunun için gerçekleştiriyoruz. Birileri çıkıp hem adalet saraylarını eleştirirken hem de yargının vermiş olduğu birkaç kararı öne çıkararak 25 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakacak şekilde söylemlerde bulunuyorlar. Bazı kararları örnek vererek 'işte yargı böyle', 'adalet nerede' şeklinde birtakım eleştirilere maruz kalıyoruz. Evet yargı kararları eleştirilebilir. Bu eleştiriler daha kaliteli bir karara ulaşabilmenin de yolunu açar. Sonuna kadar eleştiri ama bu eleştiriyi yaparken o hatalı kararın istinaf sürecinde, temyiz sürecinde doğruya ulaşabilmesi mümkün. Bazı kararlardan yola çıkarak yılda verilen 12 milyon kararı, gece gündüz fedakarca çalışan 25 bin hakim ve savcımızın, 180 bin yargı çalışanımızın emeğini göz ardı ederek topyekun yargıya yoğun ve eleştiri sınırını aşan konuşmalar yapmak maalesef yargımızı da devletin temelini de yıpratıcı bir tutuma yol açıyor. Buna müsaade etmeyiz, biz hatalı kararları en aza indirmek için mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz."

Törende Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Erkan Ataman ve Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri de konuşma yaptı. Hizmet binalarının açılış kurdelesi, Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun okuduğu duanın ardından protokol üyelerince kesildi. Bakan Tunç, daha sonra Denizli Bölge Adliye Mahkemesinde incelemelerde bulundu.