Bodrum’da 400 bin TL’lik sahte komiser vurgunu!

Bodrum Çırkan Mahallesi'nde kendisini 'Rıdvan Komiser' olarak tanıtan şahıs, evli ve 2 çocuk annesi M.Y.'yi (53) telefonla arayarak kendinin polis olduğuna inandırdı. 'Rıdvan Komiser, M.Y'ye "Sizin adınıza para kaçakçılığı yapıyorlar. Bu konuşmalarımızı kimseye söylemeyin" dedikten sonra, evde para veya altın olup olmadığını sordu.

400 BİN TL DOLANDIRILDI

Telefondaki şahsın polis olduğuna inanan kadın, evde yaklaşık 400 bin TL değerinde altın olduğunu anlattı. Sahte komiser, kaçakçılık yapanları yakalamak için operasyon yapacaklarını, evdeki altınları kendilerine getirmelerini, altınlarda parmak izi araştırması yapacaklarını söyledi. Ertesi gün kendilerini 'Rıdvan Komiser' ve 'Mustafa Komiser' diye tanıtan 2 şahıs, M.Y'nin çalıştığı yere geldi. Evden altınları alan kadın, 'Rıdvan Komiser' ve 'Mustafa Komiser''e verdi.

Laboratuvarda inceleyeceklerini söyleyip M.Y'den altınları alan 2 şahıs, ertesi gün incelemenin tamamlanacağını ve geri vereceklerini ifade ettiler.

OĞLUNUN NİŞANI İÇİN BİRİKTİRMİŞTİ

Ertesi gün şahıslara mesaj atan M.Y., bir süre sonra telefonla aradı. Birçok kez aramasına rağmen geri dönüş olmaması üzerine dolandırıldığını anlayan kadın, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat etti. Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı. Küçük oğlunun nişanı için biriktirdikleri altınların alıp götürülmesinden dolayı büyük üzüntü yaşayan M.Y. ve ailesi faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor.