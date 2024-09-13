Cevdet Yılmaz, Solhan’da 420 Milyonluk 8 projenin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi toplu açılış törenine katılmak üzere Bingöl'ün Solhan ilçesine geldi. Yapımı tamamlanan projelerin toplam maliyetinin 420 milyon lira olduğunu açıklayan Yılmaz, "Solhan manevi değerleriyle, milli birlik ve beraberliğe verdiği önemle ülkemizin geleceğine sahip çıkan, hizmetin en kalitelisine layık bir ilçemizdir. Bugün açılışını yaptığımız 8 eser, toplamda 420 milyon liralık bir yatırımı temsil ediyor" dedi.

DEPREME DAYANIKLI YAPILAR

Solhan'ın deprem riski yüksek bir bölgede bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, inşa edilen yapılarla ilgili, "Yatırımlarımızı en modern ve deprem yönetmeliklerine uygun şekilde hayata geçiriyoruz. Halkımızın huzur içinde yaşayıp çalışabileceği, doğal afetlere karşı dirençli yapılar oluşturmak en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

TERÖRÜN KALKINMAYA ZARAR VERDİĞİ VURGUSU

Açıklamalarında terörle mücadeleye de değinen Yılmaz, "Terör en büyük zararı kalkınmaya ve demokrasiye verdi. Terörün ortadan kalkmasıyla doğu ve güneydoğu bölgemiz her zamankinden daha güçlü hale geldi. Huzur ve güven ortamında kalkınma sürecimizi hızlandırıyoruz. Güvenliğin olmadığı yere yatırım da, turist de gelmez" dedi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın yanı sıra Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.