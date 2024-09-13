Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkça Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen 2024-2025 Kur'an Kursları Eğitim-Öğretim Dönemi Açılış Programı'nda konuştu. Kur'an kurslarının yeni eğitim döneminin başlamasının sevincini ve heyecanını yaşadıklarını dile getiren Erbaş, yaş sınırı olmadığını vurgulayarak tüm vatandaşları kurslara davet etti. Kur'an-ı Kerim dersinin seçmeli olarak verilmesinin büyük mücadeleyle kanunlaştığına da işaret eden Erbaş, "Çocuklarımıza Kur'an dersini seçtirelim. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Öğrenme yaşı o yaşlardır, ortaokul, lise yaşlıları. Kur'an kurslarımızda 50-60 yaşında talebelerimiz var. Onların en çok pişman olduğu şey nedir biliyor musunuz? 'Çok zor öğreniyorum' diyorlar. 'Keşke ortaokul yaşlarımda bunu öğrenseydim, keşke liseli yaşlarda Kur'an okumasını öğrenseydim' şeklinde hayıflandıklarını görüyoruz" ifadesini kullandı.