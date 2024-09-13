Emine Erdoğan: Savaşın adil ve kalıcı bir barışla bir an önce sona ermesini yürekten diliyorum

"Her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğü, yaşayan 10 çocuktan 9'unun ise açlık ve susuzluktan ölüm ile karşı karşıya kaldığı bir çatışma bölgesi düşünün. Savaş ortasındaki bir çocuğun 'çok yoruldum, ölüp dinlenmek istiyorum' dediği, ölmeyi yaşamaya tercih ettiği bir dünyayı nasıl içimize sindirebiliriz. Ukrayna'nın, Suriye'nin, Gazze'nin ve diğer tüm çatışma bölgelerinin çocuklarına savaşmak veya ölmek haricinde insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz. Bu bilinçle bir araya gelmiş olan bizler, herkes için adil ve yaşanabilir bir dünya hayaline inanıyoruz."

Böyle bir yeryüzünü çocuklar aşkına kurmaya yönelik atılan her adımın çok değerli olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Evlatlarımızın, savaşın karanlık gölgesiyle dünyalarından eksilen her rengi yeniden yerine koyma sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Bu bakış açısıyla Olena Zelenska'nın özellikle Ukraynalı çocukları korumaya yönelik çalışmalarını kıymetli bulduğunu belirten Emine Erdoğan, "2022 yılında, savaş mağduru Ukraynalı çocukları Türkiye'de misafir etme girişimi de bunlardan bir tanesi. Bugün hala 1500'e yakın Ukraynalı çocuk ve refakatçisine ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz." bilgisini verdi.