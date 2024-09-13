MHP, aile kurumu için çalıştay düzenleyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması amacıyla Aile Kurumu Çalıştayı düzenleyecek.MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu il başkanları ve parti kurullarınca "Güçlü Türk aile yapısı, sağlıklı toplum ve lider ülke Türkiye" vizyonu çerçevesinde, 14-15 Eylül'de Aile Kurumu Çalıştayı yapılacak.Çalıştayda aile kurumu, "Toplumsal ve Demografik Değişimlerin Getirdiği Riskler ve Aile, Küresel Tehditler Karşısında Aile ve Çocuklar-Gençler, Dijital Bağımlılık, Madde Bağımlılığı ve Aile, Bireyselleşme ve Modernleşmenin Demografik, Sosyolojik Etkileri (Yaşlılar- Yalnızlar), Ekonomi ve Aile, Eğitim ve Rehberlik Danışmanlık Hizmetleri ve Aile, Sağlık ve Aile, Din ve Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler, Aile, Çevre ve İklim, Anayasal Güvence, Hukuk ve Aile, Kültür, Medeniyet ve Aile" alt başlıklarıyla masaya yatırılacak. Akademisyen, bilim insanı, STK, dernek temsilcileri, siyasetçi ve iş insanlarının katılacağı çalıştayda öncelikle durum tespiti yapılacak.