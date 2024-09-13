MSB’den kılıçlı yemin açıklaması: Kimin kastı, kusuru ihmali varsa gereken yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri konusunun her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırıldığını belirterek, "İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre, disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacak" açıklaması yaptı.Bakanlık sözcüsü, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle ilgili devam eden incelemeye yönelik sorular üzerine, "Askerliğin temeli disiplin. Türk Silahlı Kuvvetleri olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor, işlemleri de hukuk ve mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor. Görüntülerle ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre, disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacak. Ordumuzun terörle mücadelede, hudut güvenliğinde, yurtiçi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması, olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.