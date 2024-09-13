Şehit Ayşenur’un Didim’de toprağa verilecek

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, bugün sabah saatlerinde İstanbul'a getirildi. Eygi'nin cenazesi, İstanbul'da ve ardından İzmir'de düzenlenen törenlerin ardından toprağa verilmek üzere Aydın'ın Didim ilçesine gönderilecek.

Eygi, 14 Eylül Cumartesi günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Düzenlenecek cenaze töreni öncesinde Didim Asri Mezarlığı'nda ise hazırlıklar tamamlandı.

Mezarlık girişine asılan dev Türk bayrağı ile karşılanacak olan Eygi'nin cenaze töreni için mezarlıkta alan düzenlemeleri tamamlandı. Aslen Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinden olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin, Muğla'daki akrabaları cenaze törenine katılacak.