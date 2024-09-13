Tarsus İdmanyurdu’nda yeni Başkan Muhammet Günkut

BAL ligi takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapıldı ve başkanlığa Muhammet Günkut seçildi. Burhanettin Kocamaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda seçimlere tek liste halinde gidildi.
Muhammet Günkut başkanlığındaki Yönetim Kuruluna Abdulvahap Demir, Hasan Aküzüm, Mehmet Habib Ekmekçi, Mustafa Ağırğaç, Ali Aysen, Mustafa Yıldızbakan, Gazi Koç, Akşan Uç, Ahmet Göçer, Özer Elgün, Mustafa Baş, Semih Yılmaz, Ekrem Avcı, Orkide Çubuk, Murat Fidan ve Özgür Gülbahar seçildi.
Denetim Kurulu Asil Üyeleri ise Erhan Uç, Hüseyin Pala ve Şaban Carus'tan oluştu.