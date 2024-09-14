21 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist, dün de Suriye kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi! Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi. Diğer taraftan bakanlık dün Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Böylece 7 Eylül'den itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 21'e yükseldi.Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK Mahmur Kampı sözde Genel Sorumlusu Adıl Mardin kod adlı Azad Akıncı'yı Türkiye sınırına 160 kilometre derinlikte Irak Mahmur'da düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi. PKK/KCK'lı Azad Akıncı, MİT'in hedef listesinde yer alıyordu. MİT, haber kaynakları aracılığı ile terörist Akıncı'nın konumunu tespit edildi. Saha ajanlarıyla takip edilen terörist, MİT'in Türkiye sınırına 160 kilometre derinlikte yer alan Mahmur'da, adım adım takip edildi. En uygun anda düzenlenen nokta operasyonla terörist Azad Akıncı etkisiz hâle getirildi.