Cami temizleyen Mesut Özil’e Erbaş’tan teşekkür

Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Üsküdar'daki Çilehane Camii'nde eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldi. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyaca ünlü futbolcumuz Mesut Özil ile cuma namazı sonrası Çilehane Camii'nde bir araya geldik. Gönüllü olarak cami temizliğine katılmasıyla büyük bir örneklik sergileyen Mesut Özil kardeşimize hassasiyeti ve örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Erbaş'ın Özil'i tebrik ettiği anlara ilişkin video da yer aldı.