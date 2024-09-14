Çocuk parklarında inekler otluyor

Skandalların bir türlü bitmediği Bilecik'te bu kez de belediyenin çocuk parklarını büyükbaş hayvanlar bastı. Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi stadyum altında bulunan çocuk parkına çocuklarını götüren vatandaşlar şoke oldu. Park içinde büyükbaş hayvanların yanı sıra bir de atın yeşillik alanda otladığı görüldü.Bu durum vatandaşların tepkisine neden olurken, çocukların bu durum karşısında tehlike altında olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Burası çocuk parkı mı, hayvan merası mı" dedi. 2019 yerel seçimlerinin ardından AK Parti'den CHP'ye geçen Bilecik, geride kalan 5.5 yılda skandalların kenti oldu.2022 yılının ilk günlerinde CHP'li Başkan Semih Şahin'in yönettiği Bilecik Belediyesi'ne operasyon düzenlenmiş ve 200 bin dolarlık rüşvet çarkı ortaya çıkarılmıştı. Ülke gündemine bomba gibi düşen büyük rüşvet operasyonu sonrası Semih Şahin görevden uzaklaştırılmış yerine ise başkan yardımcılarından CHP'li Melek Mızrak Subaşı vekâleten atanmıştı. Ancak skandallar Subaşı döneminde de devam etti. Belediye adına şehir dışında gittiği etkinliklerde otellerin en lüks odalarında kalan Subaşı, yüksek faturaları belediyeye ödetmişti.