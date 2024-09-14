Çocukların yaşam hakkını korumak küresel bir sınav

Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, "Çocuk Güvenliği" başlığıyla düzenlenen 4'üncü Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi: Ne acı ki bugün yaşadığımız dünyada, çocukların yaşam hakkını korumak, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümelerini sağlamak küresel bir sınava dönüşmüş durumda. Halbuki insanlığın geleceği çocukla filizlenir. Savaş ortasındaki bir çocuğun 'Ölüp dinlenmek istiyorum' dediği bir dünyayı nasıl içimize sindirebiliriz. Ukrayna'nın, Suriye'nin, Gazze'nin ve diğer tüm çatışma bölgelerinin çocuklarına insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz.