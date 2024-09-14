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Giriş Tarihi: 14.9.2024 17:02 Son Güncelleme: 14.9.2024 17:36

Ahmet Türk'ün 3 yeğeni 'darp' iddiasıyla tutuklandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, bir eğlence mekanında tartıştıkları kişiyi otomobile bindirerek darp edip, yol kenarına bıraktıkları gerekçesiyle tutuklandı.

İHA
Ahmet Türk’ün 3 yeğeni ’darp’ iddiasıyla tutuklandı

Olay, 12 Eylül'de saat 03.00 sıralarında, Artuklu ilçesindeki eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre; Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, tartıştıkları S.Ö.'yü otomobile bindirip darp etti.

Şüphelilerin, Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki yolun kenarına yaralı halde bıraktıkları uzman çavuş S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Şüpheliler, ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Alkollü oldukları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ahmet Türk'ün 3 yeğeni 'darp' iddiasıyla tutuklandı
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