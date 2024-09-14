Ahmet Türk’ün 3 yeğeni ’darp’ iddiasıyla tutuklandı

Şüphelilerin, Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki yolun kenarına yaralı halde bıraktıkları uzman çavuş S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Şüpheliler, ekipler tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.