MHP’den ’Aile Kurumu Çalıştayı’

'YALNIZLAŞAN BİR TOPLUM VAR'

Yurdakul, 12 ayrı masada 142 akademisyen, bilim insanı, siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin, aile kurumunu tehdit eden riskleri tartışacağını belirterek, "Olimpiyat müsabakalarının açılış töreninde sergilenen tabloda ortaya çıkan cinsel kargaşa, cinsiyetsizlik ve bunları normalleştirmeye çalışan radikal unsurları, çocukların izlediği çizgi filmlerden oynadıkları oyunlara kadar onların karakterini, ailelerine olan sevgi ve saygılarını kötü yönde etkileyebilecek imajların ortalığa saçılmasını, kadın ve erkek ilişkilerini radikal görüşleriyle şekillendirmeye çalışan ve geleneksel değerlere doğrudan saldırı için zemin oluşturan diziler, filmler, video klipler ve sosyal medya gönderilerini hep birlikte izledik ve izliyoruz. Bunlar, kitle iletişim araçlarında karşı karşıya kaldığımız ve hepimizin şahitlik ettiği gelişmeler. Bunların haricinde doğrudan, hedef gözeterek aile kurumunu tehdit eden gelişmeler de maalesef var. Örneğin, iş başvurusunda bulunan genç bir hanımefendiye çocuk sahibi olup olmayacağını soran ya da eşiyle dönüşümlü olarak engelli evladına bakan bir ebeveyne, acil durumlarda izin vermeyen iş yerleri, küresel ekonomik gelişmeler, pandemiler, depremler ve savaşlar nedeniyle etkilenen aileler, hemen kuzeyimizde yaşanan savaş, Rusya ve Ukrayna tansiyonu nedeniyle beliren tehditler, güneyimizde kurulmak istenen terör devletçikleri ve kendi halkına eziyet eden, liderlerden kaçan insanların oluşturduğu göçle meydana gelen demografik riskler, küçücük apartman dairelerine tıkılarak, adeta tavuk kümeslerinde yaşamaya zorlanan ailelerimiz, kar hırsıyla ortalığın stüdyo tipi dairelerle dolmasına neden olan yerel yönetimler ve müteahhitler, artan gıda güvenliği ve tedarik riskleri nedeniyle gerektiği gibi beslenemeyen aileler, üretici ailelerini tarımda ve hayvancılıkta zorlayan uluslararası baskılar, ev ekonomilerini etkileyen, piyasa bozucu tekelleşmeler ve kötü niyetli piyasa aktörleri, üreme sağlığını tehdit eden unsurlar sonucu yalnızlaşan bir toplum var" diye konuştu.