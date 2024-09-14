TRT sanatçısı Salman: Yaklaşık 700 bin TL dolandırıldım, başkası da dolandırılmasın

TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği ve saz sanatçısı Seydikemer'in Yaka mahallesinden Bayram Salman; dolandırıcıların kurbanı oldu. Gazetemize açıklamada bulunan Bayram Salman "7 Ağustos 2024 tarihinde bu olay oldu. Çok zor bir durumdayım. İnternette bir reklam gördüm. 3-4 aydır zaten bu şekilde görüyordum. Hatta 3-4 arkadaşıma sordum, bu nasıl bir şey dedim. Yatırımlarla ilgili bir şeydi. Bu reklamda ülkemizi yöneten bütün yöneticilerin konuşturuyorlardı. İşte Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, Türk petrolleri, Türk gazı ve altın gibi yatırım şeylerini Türk halkımıza sunmuştur. Yatırım yapabilirsiniz diye.





DEPREMDE HASAR GÖREN BİNA İÇİN HARCAYACAKTIM

8 bin 200 TL yatırarak diye. 3 aydır hep görüyordum. Sordum da. Ben de 8 bin TL. giderse gitsin, dedim. Gelirse, onu da şu sebepten dolayı; İzmir Bayraklı depreminde bizim evde, evimin olduğu bina orta hasarlı oldu. Binayı hemen boşalttırdılar. Yıkıldı zaten. Daha yapılmadı, duruyor. Oraya belki katkısı olur diye, bu işe girdim. Emekli oldum, hadi gireyim, dedim. yüzde 00 sahte de olabilir, dedim. 8 Bin 200 TL. giderse gitsin, dedim. Neyse oraya kayıt oldum. Aradılar beni.



ADIMA KREDİLER ÇEKİLMİŞ

Bir hafta 10 gün sonra bir baktım; hesabımın ve kredi kartımın olduğu bankadan 250 bin TL. kredi çekmişler. Ondan sonra hesabım ve kredi kartımın olduğu diğer çalıştığım bankadan da 150 Bin TL. kredi çekmişler. Onlara üzülürken, daha sonra bir baktım. Bankamdan 113 Bin TL. kredi kartı limitinden ve eksisinden ne varsa onları da çekmişler. Aynı şekilde onu da en son duydum. Diğer çalıştığım bankadan da 88 Bin TL. yine kredi kartımın eksisinden çekmişler.



FAİZLERİ İLE BİRLİKTE 700 BİN TL

Yaklaşık faizleri ile birlikte 700 Bin TL civarında bir borca girdik. Ondan sonra hasta oldum. Acillere düştüm. Büyük sıkıntılar yaşıyorum. Arabamı satmak zorunda kaldım. Onu da hemen satamadım. Araba piyasası çok düşük, alan yok. Zar zor 1 ay içinde sattım. 150 Bin TL. düşük vererek sattım. Bir zarar da oradan yaşadım. Borcumu kapatmaya çalışıyorum. Savcılığa ve mahkemeye verdim. CİMER'e bildirdim. Bakalım sonuç ne olacak. Bu dolandırıcıları öğrendim. Avukatlardan, savcılardan bütün Türkiye genelini dolandırmışlar. Şu an gene var. Yurt dışı Londra ve Almanya'dan bağlantılı ve yapay zekayla; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Maliye bakanını, Meclis Başkanını, Ankara ve İstanbul belediye başkanını, meşhur sporcuları ve bazı sanatçıları konuşturmuşlar. Zaten bunların hepsini görünce; acaba ben doğru mu dedim. Gene de inanmayarak, giderse gitsin diyerek bu işe girdim ama yalan. O reklamları da şikayet ettim. Yine de yapıyorlar, başka yerden yine giriyorlar.



BANKALARIN SUÇU VAR

Burada iki bankanın büyük suçu var. O hesabın sahte olduğunu bilip, hemen hesabımı dondurabilirdi. Savcılık onlara da bakıyor. Daha önce böyle arkadaşlara oldu. Banka hemen kapatmış. Kişi hesabına bir türlü girememiş, açamamış. Sonra bankadan aranmış. Beyefendi demişler; dolandırıcıların hesabına girmek üzereyken biz hesabı kapattık, demişler. O kişileri kurtarmışlar. Böyle durumlar çok oluyor. Beni de kurtarabilirlerdi. Bir de 15 gün geçmiş. 15 gün boyunca nasıl fark edememişler. En acı tarafı da şu; yıkılan bina için müteahhide para vereceğim. 300 Bin TL. verecektik. Bankama gidip, 250 Bin TL. kredi çekeyim, müteahhidin parasını vereyim, dedim. Bütün komşular verdi. Banka müteahhidiniz gelsin, dedi. Siz anlaşacaksınız müteahhidinizle, anlaşma üzerine müteahhidiniz gelip, çekebilir dediler. Hiçbir şekilde müteahhitte buna yanaşmıyor. Kredi olayına girmiyor. 15 Gün sonra tekrar gittim bankaya. O zaman tüketici kredisi olarak çekelim, dedim. Emekli olduğum için gene vermediler. En kötü durumda bu olmaktadır. Ondan sonra tekrar gittim.



DOLANDIRICILARA KREDİ VERMİŞLER, BANA VERMEDİLER

Benim kendime 250 Bin TL. krediyi vermediniz, nasıl dolandırıcılara verdiniz, dedim. İnternet bankacılığında oluyor, dediler. Böyle bir şey olamaz. Hem vatandaşların hesaplarına sahip çıkamıyorlar, hem de kendilerine vermediği krediyi dolandırıcılara veriyorlar. Geçen gün yeğenimle konuştum. O'da duydu, başıma geleni. Amca dedi; ben de girmeyi düşünüyordum oraya, dedi. Bunları insanlarımıza duyurursak, hiç olmazsa vatandaşlarımız yanmasın. Daha kötü durumda olan insanlarımız var. Onlar yanmasın. Duysun insanlar ki; bu tür şeylere kanmasınlar, inanmasınlar. Hatta şunu söylemek istiyorum. Banka dedi ki bana; Bayram bey üzülme, önce sağlık, dedi. Ege üniversitesinde bir profesör var, dolandırıcılık dersine giriyor, dedi. Bu dolandırıcılık dersine giren hocayı, dolandırmışlar. Kendi bankasına girdiğinde; küt diye düştü, bayıldı, dedi. Acile zor yetiştirdiler, dedi. Örnek olsun diye bana önce sağlık deyip, bunu anlattılar" şeklinde konuştu.