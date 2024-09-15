AK Parti seçmeni yuvaya dönüyor

31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP'nin ortaya koyduğu kötü performans vatandaşı bıktırdı. Hem anketler hem de sahadaki veriler AK Parti'nin oylarının yükseldiğini, seçmenin yuvaya dönmeye başladığını ortaya koydu. Çok sayıda anket firması arka arkaya son çalışmalarını açıklıyor. Bunlarda AK Parti oylarında ciddi bir artış olduğu görülüyor. TBMM'nin tatile girmesi ile birlikte sahaya inen, "Türkiye Buluşmaları" toplantılarına katılan bakanlar, milletvekilleri ve teşkilatlar bu değişimi net olarak gözlemlemeye başladı. AK Parti kurmayları, vatandaşların nabzını tutup notlarını aldı. Bu çerçevede AK Parti'nin sahadaki değişime yönelik gözlem ve tespitleri şöyle:AK Parti'den CHP'ye geçen bazı belediyelerde vatandaş 'verilen sözlerin yerine getirilmediğini, eskisi gibi hizmet alınmadığını' gördü. Bu da CHP'ye açılan kredinin bitmesine neden oldu.AK Parti kurmayları, 'Vatandaş muhalefet belediyelerinin çare olamayacağını anladı. Belediyelerdeki akraba, eş-dost atamaları ayyuka çıktı. Vatandaş bunu görüp çok kızıyor' dedi.