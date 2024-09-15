Emine Erdoğan’dan Mevlit Kandili mesajı: Peygamber sevgisini kalplerde çoğaltalım

Âlemlerin nuru, rahmet ve hikmet peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) veladetinin vuku bulduğu bu kutlu geceyi, O'nun sevgisini kalbimizde çoğaltmaya vesile kılalım. Ülkemizin ve tüm İslam âleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyorum.Mevlit Kandili münasebetiyle, yöresi ve kökeni ne olursa olsun tüm vatandaşlarımıza, aziz milletimize, Türk-İslam âlemine kardeşçe, huzur içinde, bir ve beraberce bir ömür geçirmelerini niyaz ediyor, bahusus en iyi dileklerimi sunuyorum. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü cahiliye döneminin kaos ve karanlığını, tevhid inancının meşalesiyle berhava eden, aklın ve adaletin bayraktarlığıyla kalpleri fetheden Resulullah'ı hakkıyla tanımak, hayatımıza nakledip ruhumuza nakşetmek başlıca ümit ve temennimdir. Son zamanlarda yaşanan, hamiyet ve haysiyet sahibi her insanımızı derinden yaralayan müessif hadiselerin birbirine eklemlenerek cereyan etmesi, manevi arınmaya, saflarımızı daha da sıkı tutmaya çok ihtiyacımız olduğunun hiç şüphesiz kanıt ve karinesidir.Yolunu ve yönünü kaybeden insanlık O'nun (Hazreti Muhammed) dünyaya teşrifleriyle yeni bir ufuk kazanmış, O'nun risaletiyle hayatın anlamını ve yaratılışın gayesini yeniden idrak etmiştir. Hakikat şu ki bugün Peygamberimizi ve O'nun örnek hayatını tüm yönleriyle ele almaya muhtacız. Zira insani değerlerin, ahlaki erdemlerin, insanı insan yapan manevi özelliklerin alabildiğine örselendiği bir zamanı yaşıyoruz.