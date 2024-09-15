Makam aracında adam döven yeğenleri tutuklandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün 3 yeğeni, eğlence mekânında tartıştıkları kişiyi otomobile bindirerek darp edip yol kenarına bıraktıkları gerekçesiyle tutuklandı.Artuklu ilçesinde geçtiğimiz perşembe günü sabaha karşı meydana gelen olayda, Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, tartıştıkları S.Ö.'yü belediyeye ait makam aracına bindirip darp etti. Yol kenarına bırakılan S.Ö., yaralı halde Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alıp şikâyetçi oldu.Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.