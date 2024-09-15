Sağlık Bakanı Yardımcısı Özçevik’ten açıklama

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Sağlık İl Müdürü Doğ. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yaralıları ziyaret etti. Ziyaret sonrasında ise yaralıların son durumları hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Özçevik, patlamada toplam 30 kişinin yaralandığını ifade ederken 5 kişinin tedavisinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini ifade etti.

Özçevik, "Toplamda 30 yaralımız taşındı. Yaralılarımızdan 5'i taburcu edildi. Yaralılarımızdan 2'si entübe şekilde İstanbul'a daha iyi şartlarda tedavi görmesi için ve hastane yoğunluğu olarak sevk edildi. İstanbul'a nakledilen hastalarımızın durumu kritikti. Hastalarımızda daha çok yanık vakaları var. Diğer 3 hastamız da Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi edilmektedir. Yaralılarımızdan biri 12 yaşında bir çocuk. Babasıyla birlikte iş yerine geldiğinde olay anında orada olduğu için yaralandı. İstanbul'a giden vakamız büyük bir ihtimalle operasyon geçirecek" ifadelerini kullandı.