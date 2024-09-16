FETÖ üyesi hakim ve polisler, lüks tekneyle kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde aralarında eski hakim ve polislerin de bulunduğu FETÖ üyelerinin, marinada demirli Winter Blue" isimli tekne ile illegal yollardan yurt dışına kaçakları belirlendi. Bunun üzerine, marinayı karadan ve denizden takibe alındı. Marinadan şüphelileri alıp denize açılan tekne, uluslar arası sulara yönelince harekete geçen Sahil Güvenlik Ekipleri, Kadırga Koyu açıklarında durdurdukları teknedeki 11'i yetişkin, 3'ü çocuk, 4'ü tekne görevlisi olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Bursa'da hakim olarak görev yaparken kamu görevinden çıkarılan Oğuz S., Emre Z. ile eşi Burcu Z. ve bir çocuğu, Tekirdağ'da hakim olarak görev yaparken kamu görevinden çıkarılan Samet A., Ankara'da hakim olarak görev yaparken kamu görevinden çıkarılan Bilal Ö., Artvin'de komiser olarak görev yaparken kamu görevinden çıkarılan Kazım B., Sevde Nur B. ile 2 çocuğu, 7 yıl hapis cezasıyla aranan eski emniyet amiri Ümit Bek, İzmir sivil yapılanmasından Doğan kod adlı sözde Bozyaka Eyaleti Büyük Bölge İmamı Mehmet Akan, Muhammet Yusuf Eren ve FETÖ şüphelileri Merve G. ile tekne görevlileri Deniz Ç. O., Emre T. Mihriban Ü. Ve Jaylee Tayla B.'nin de olduğu belirlendi.