İzmir Körfezi’ne acil çözüm için düğmeye basıldı

Son dönemde İzmir Körfezi'nde görülen toplu balık ölümleri ve kirlilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık tarafından oluşturulan İzmir Körfezi Bilim Kurulu, ilk toplantısını yarın yapacak. Toplantılarda acil eylem planı masaya yatırılacak. Bakan Murat Kurum'un talimatıyla İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturulurken, ilk toplantı ise yine Bakan Kurum'un başkanlığında 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Toplantıda kurul içerisinde çalışma gruplarının oluşturulması ve acil eylem planının hazırlanması kararlaştırılmıştı. Bakan Kurum, eylül ayı sonuna kadar acil eylem planının ortaya konulması yönünde talimat verdi. Bu doğrultuda 35 akademisyenin yer aldığı bilim kurulunda, ilgili uzmanlık alanlarına göre, 'İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu', 4Atıksu Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu' ile 'Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu' oluşturdu.