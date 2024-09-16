Makarna fabrikasında patlama dehşeti: 1 ölü 30 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi TEM Otoyolu'na yakın mevkiinde bulunan Oba Makarna Fabrikası'nda dün saat 13.20 sırasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte gökyüzüne ateş ve dumanlar yükseldi. Patlamanın çıkarttığı sesle birlikte ilçede büyük korku ve panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlerle mücadele ederken, diğer yandan yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı. Patlamayla birlikte çıkan yangın ağaçlık alana doğru yönlendiği sırada Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Hendek Müfrezesine takviye olarak bir çok ilçeden ekip gönderdi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonra sönndürüldü.Durumu ciddi olan 6 yaralı İstanbul ve Kocaeli'ndeki hastanelere sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlamanın sebebi ve sorumluların tespiti için adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sakarya Valiliği, fabrikada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.Mesut SimayAçıklamada şunlar kaydedildi:"Patlamada 30 kişi yaralandı. 6 ağır yaralıdan 2'si entübe edildi. 5 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ayrıca soğutma çalışmaları sırasında 3 itfaiye erimiz de hafif yaralandı ve ayakta tedavi gördü." Bu arada yaralılar arasında, babasıyla birlikte işyerine gelen 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, genel durumunun iyi olduğu belirtildi.Yaralılardan Zafer Emanet, "Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız bile uçtu. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Bir süre mahsur kaldık" dedi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, patlamanın fabrikanın çatısında meydana geldiğini belirterek, "Patlamayla birlikte yangın başlamış. Kontrol altına aldığımız yerlerden içeriye girip, kardeşlerimizi kurtardık. İtfaiye, sağlık, AFAD, emniyet, jandarma personelimizin tamamı burada. Patlama anında içeriden kaçanlar, kalanlar olmuş" dedi. Öte yandan olay sırasında fabrikada toplam 59 işçinin bulunduğu bildirildi.